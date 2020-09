Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Zwölfjähriger Radfahrer fährt auf Auto auf und stürzt - leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Ein zwölfjähriger Junge ist am Freitag um 9.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße dem 31-jährigen Fahrer eines vorausfahrenden BMW aufgefahren und dabei gestürzt. Der BMW-Fahrer hatte zuvor verkehrsbedingt abbremsen müssen. Durch die Kollision stürzte das Kind, das einen Helm trug, auf die Fahrbahn und zog sich mehrere Prellungen zu. An dem Auto entstand geringer Sachschaden. Ein Erziehungsberechtigter wurde verständigt und kam an die Unfallstelle.

