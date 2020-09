Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 29-jährige E-Roller-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt - Autofahrerin unter Verdacht der Medikamenteneinwirkung - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmorgen um 7.45 Uhr auf der Sandhofer Straße mit einer 36-jährigen Fahrerin eines Renault wurde eine 29-Jährige Elektro-Roller-Fahrerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen war die Autofahrerin in Richtung Luzenberg unterwegs und soll beim Vorbeifahren die rechts neben ihr fahrende Rollerfahrerin gestreift haben, wodurch diese stürzte. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Die weiteren Unfallermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Unfallverursacherin zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Medikamenten stand. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell