POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Eiscafe - Polizei sucht Zeugen

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, in einem Eiscafe in der Hauptstraße im Ortsteil Waldwimmersbach. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Aus einer Geldkassette und einem Bediengeldbeutel wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Meckesheim, unter der Telefonnummer 06226-1336, oder beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

