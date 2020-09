Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet - Unfall verursacht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung B292/BAB6. Eine 26-jährige VW-Fahrerin missachtet an der Auffahrt zur BAB6 in Richtung Heilbronn das Rotlicht der dortigen Ampel und streift dabei einen weiteren VW eines 47-jährigen, der bei Grünlicht die Kreuzung passierte. Die junge Frau flüchtete zunächst von der Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück und gab sich als Fahrerin zu erkennen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 9.000EUR.

