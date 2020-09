Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau/A 5: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen - 10.000 Euro Sachschaden - Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Kronau/A 5 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 15.25 Uhr auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf schob ein bislang unbekannter Autofahrer drei Fahrzeuge aufeinander. Der Unfall ereignete sich bei stockendem Verkehr, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Alle Fahrer stiegen aus den Autos aus, der Verursacher öffnete lediglich die Tür. Nachdem ein Kind in einem der Unfallfahrzeuge zu weinen begann und die Beteiligten dadurch abgelenkt waren, nutze der dies der Verursacher und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Keiner der Unfallbeteiligten konnte Angaben zu dem Auto oder dessen Fahrer machen. Hinter dem Verursacher soll sich der Fahrer eines blauen BMW befunden haben. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 6227/358260 bei der Autobahnpolizei in Walldorf zu melden.

