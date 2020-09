Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Tatverdächtige flüchten - Polizei sucht Zeugen

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen gegen 1 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Bahnhof in der Meckesheimer Straße aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei informiert nachdem er durch Geräusche aufmerksam geworden. Beim Eintreffen von zwei Streifenbesatzungen flüchteten zwei Personen in verschiedene Richtungen, eine weitere angetroffene Person hatte mit dem Vorfall nichts zu tun. Trotz des Fahndungseinsatzes von insgesamt fünf Streifenfahrzeugen konnten die Tatverdächtigen in der Dunkelheit entkommen. An dem Zigarettenautomaten wurde Geißfuß sowie ein Meißel aufgefunden und sichergestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell