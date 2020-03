Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 13.03.2020: "Brand einer Wohnung in Greifswald"

Greifswald (ots)

Wie bereits berichtet kam es in der Nacht vom 12. zum 13. März 2020 in der Greifswalder Fleischervorstadt zu einem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dabei sind zwei Menschen verletzt worden. Die Wohnung im Erdgeschoss brannte völlig aus, fünf weitere Wohnungen waren daraufhin unbewohnbar. Der KDD und ein Brandursachenermittler kamen noch am Freitag zum Einsatz. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Am Wochenende hat die Polizei nun einen 47-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann am gestrigen Tag (15. März 2020) einen Haftbefehl.

