Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/A 6: 34-jähriger Autofahrer nach "feuchtfröhlicher Nacht" mit 2,2 Promille am Steuer

Reilingen/A 6 (ots)

Nach einer "feuchtfröhlichen Nacht" und dazu noch am Morgen ein "Abschlussbier", so die Angaben eines 34-jährigen Autofahrers, war er am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf unterwegs. Bei einer Fahrzeugkontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft auf, ein Atemalkoholtest förderte einen Wert von 2,2 Promille ans Tageslicht. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt.

