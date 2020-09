Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer fährt in Leitplanke - Totalschaden

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kam es gegen 05:15 Uhr auf der K4281 auf Höhe der Mülldeponie zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger war mit seinem BMW von Daisbach in Richtung Sinsheim unterwegs als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der regennassen Fahrbahn abkam und auf rund 25 Meter die Leitplanke beschädigte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Auto entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Leitplanke beträgt rund 5.000EUR.

