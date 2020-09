Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis

PKW mit Straßenbahn zusammengestoßen

Fahrer schwer verletzt

2. Pressemeldung

Weinheim (ots)

Der 62-jährige Skoda-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 21.45 Uhr auf der Mannheimer Straße wenden, wobei er eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn übersah und von dieser erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der 62-jährige in seinem PKW eingeklemmt und konnte nur durch den Einsatz der Feuerwehr, die das Dach abtrennen musste, befreit werden. Im Anschluss kam er mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straßenbahn war mit ca. 20 Fahrgästen besetzt, von denen zwei Personen einen Schock erlitten. Sie wurden vor Ort behandelt. Die Mannheimer Straße musste während der Unfallaufnahme stadteinwäärts bis 00.30 Uhr gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Auch der Straßenbahnverkehr war dadurch blockiert. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 25.000,- Euro geschätzt.

