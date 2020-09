Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis

PKKW mit Straßenbahn zusammengestoßen

PKW-Fahrer schwer verletzt

Mannheimer Straße stadteinwärts geseperrt

1. Pressemeldung

Weinheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn in der Mannnheimer Straße auf Höhe des Suezkanalwegs am Donnnerstag gegen 21.45 Uhr wurde der PKW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmmt. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen. Die Mannheimer Straße ist stadteinwärts gesperrt.

