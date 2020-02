Polizei Braunschweig

POL-BS: Nach Ermittlungen in Baden-Württemberg - Drogenfahnder beschlagnahmen Indoorplantage in Braunschweig

Braunschweig (ots)

06.02.2020, 06.00 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Nach Anfangsermittlungen durch die Polizei in Ravensburg fanden Drogenfahnder der Polizei Braunschweig am Donnerstagmorgen eine Indoorplantage.

Die Ermittlungen der Polizei in Baden-Württemberg hatten zu weiteren Strafverfahren in mehreren Bundesländern geführt. In Braunschweig fiel der Verdacht des illegalen Anbaus von Cannabis auf einen 31-Jährigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes, der am Donnerstagmorgen umgesetzt wurde.

In der Wohnung des Beschuldigten fanden die Drogenfahnder mehrere so genannte Growboxen mit unterschiedlich großen Cannabispflanzen. Weiterhin wurde getrocknetes Marihuana im Kilogrammbereich aufgefunden.

In einer ersten Vernehmung gab der 31-Jährige den Anbau von Cannabis zu. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er im Anschluss entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Handels und Besitzes einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln sowie des illegalen Anbaus.

