POL-BS: Donnerstag das Trinkgeld gestohlen - Freitag verurteilt

Braunschweig (ots)

06.02.2020, 11.35 Uhr / 07.02.2020 Braunschweig, Hamburger Straße

Die Strafe für seinen Diebstahl am Donnerstag erhielt ein 20-jähriger Mann bereits am Freitag.

Der Mann war zunächst einer 57-jährigen Frau aufgefallen, wie er im Eingangsbereich eines Restaurants in der Hamburger Straße stand und sich umschaute. Der Verdächtige ergriff schließlich ein Sparschwein mit Trinkgeld vom Tresen im Restaurant und versuchte zu fliehen. Er konnte aber von drei Mitarbeitern gestellt und zurück in die Gaststätte geführt werden.

In einer ersten Äußerung gab der Mann den Diebstahl der Spardose samt Inhalt zu. In enger Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Braunschweig wurde der 20-jährige Beschuldigte bereits am frühen Freitagnachmittag für seine Tat zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung verurteilt.

