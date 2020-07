Polizei Hagen

POL-HA: Schwerverletzter Fußgänger nach Unfall mit Motorrad

Hagen (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 07:40 Uhr kam es in Haspe zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Enneper Straße aus Richtung Hagen kommend. Nachdem er links in die Straße An der Kohlenbahn abbog, sah er einen Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste der Kradfahrer sein Fahrzeug ab und wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei berührte er den 29-jährigen Fußgänger jedoch noch, sodass dieser stürzte. Vor Ort einigten sich die beiden Unfallbeteiligten einvernehmlich darauf, die Polizei nicht zu verständigen. Der Fußgänger notierte sich jedoch zur Sicherheit das Kennzeichen des Motorradfahrers. Einige Zeit nach dem Unfall hatte der Mann so starke Schmerzen, dass er nachträglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam. Seine Verletzungen werden als schwer, aber nicht lebensgefährlich eingestuft. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ra)

