Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vandalismus an Sankt Georgskapelle - Nachtragsmeldung, siehe Pressebericht vom 07.04.2020 -

Völkersweiler (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Im Laufe der intensiven Ermittlungen hat sich ein Verdacht gegen zwei Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Annweiler ergeben, die Sachbeschädigungen an der Sankt Georgskapelle in Völkersweiler begangen zu haben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sollen sich die Beschuldigten in der Nacht zum 03.04.2020 mit einem weiteren Jugendlichen und einem 18-Jährigen an der Sankt Georgkapelle getroffen haben. Die beiden Beschuldigten sind 15 bzw. 16 Jahre alt. Beide machen bislang keine Angaben zum Tatvorwurf.

