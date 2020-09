Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Autofahrer fährt aus Parklücke - E-Bike-Fahrerin stürzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (23.09.) um 10 Uhr im Bereich D 4/E 4 ereignete, sucht die Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes war in Höhe E 4, 17 aus einer Parklücke herausgefahren. Dies hatte zur Folge, dass eine 61-jährige Fahrerin eines E-Bikes ausweichen musste und mit den Reifen in die Schienen geriet. Dies führte unweigerlich zum Sturz, die Frau wurde dabei verletzt. Der etwa 20 Jahre alte Autofahrer soll kurz angehalten und danach einfach weitergefahren sein. Zu einer Berührung war es nicht gekommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei Mannheim zu melden.

