POL-ME: Weißer Fiat Bravo aus Tiefgarage entwendet - Velbert - 2008161

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag (27. August 2020) hat ein bisher unbekannter Täter einen weißen Fiat Bravo aus einer Tiefgarage am Froweinplatz in Velbert entwendet.

Das Fahrzeug war in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr auf einem nummerierten Parkplatz in der Tiefgarage des Froweinplatzes in Velbert-Langenberg abgestellt. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den sieben Jahre alten weißen Fiat öffnen, starten und damit wegfahren konnten, ist bisher nicht geklärt. Der Wert des Fahrzeuges wird mit circa 6.000 Euro angegeben.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Fiat Bravo mit dem amtlichen Kennzeichen ME - KH 1783 verlief erfolglos. Das Fahrzeug wurde mitsamt dem Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und es wurden weitergehende Such- und Ermittlungsmaßnahmen der Velberter Polizei veranlasst.

Bisher liegen keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des weißen Fiat Bravo vor. Die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, nimmt Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des Fahrzeuges, sowie sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, jederzeit entgegen.

