Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - die Polizei sucht Zeugen - Velbert - 2008158

Mettmann (ots)

Am Mittwochvormittag (26. August 2020) kam es im Kreuzungsbereich der Langenberger Straße / Stahlstraße / Bleibergstraße in Velbert-Mitte zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligten Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Der Gesamtsachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Das war passiert:

Gegen 10:15 Uhr befuhr der 62-jährige Fahrer eines Toyota Land Cruiser die Stahlstraße in Richtung Bleibergstraße. Im Kreuzungsbereich zur Langenberger Straße hatte er die Absicht, nach links auf die Langenberger Straße abzubiegen. Aufgrund von Bauarbeiten war eine Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich aufgestellt, die den Verkehrsfluss regelt.

Als der 62-Jährige, nach eigenen Angaben, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 82-jährigen Fahrer eines VW Phaeton. Dieser hatte die Langenberger Straße in Richtung Nierenhofer Straße befahren und beabsichtigt, den Kreuzungsbereich geradeaus zu passieren. Der 82-Jährige gab an, den beampelten Kreuzungsbereich ebenfalls bei "Grünlicht" passiert zu haben.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß im Frontbereich so massiv beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

Da bei einer Überprüfung der Lichtzeichenanlage durch die eingesetzten Beamten keine Fehlschaltungen festgestellt werden konnten, bleibt die Verursacherfrage im Rahmen der Unfallaufnahme unklar.

Aus diesem Grund bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

