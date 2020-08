POL-ME: VW Golf Sportsvan entwendet - Ratingen - 2008157

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (26. August 2020) hat am Ostbahnhof in Ratingen ein bislang unbekannter Täter einen VW Golf Sportsvan entwendet.

Gegen 22:55 Uhr war der Fahrer des beige- beziehungsweise goldfarbenen Golf zu einem Kiosk am Ostbahnhof gefahren. Als er nach seinen Besorgungen zu seinem unverschlossen und mit laufendem Motor abgestellten Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser entwendet worden war.

In dem 6 Jahre alten VW Golf Sportsvan befanden sich, neben persönlichen Papieren und der Geldbörse des Fahrers, leider auch der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1). Der aktuelle Zeitwert des Fahrzeuges wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Golf mit dem amtlichen Kennzeichen ME - VA 8 verlief erfolglos. Das Fahrzeug wurde mitsamt dem Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und es wurden weitergehende Such- und Ermittlungsmaßnahmen der Ratinger Polizei veranlasst.

Bisher liegen keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen beigefarbenen VW Golf Sportsvan vor. Die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, nimmt Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des Fahrzeuges sowie sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen jederzeit entgegen.

