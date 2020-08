POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen - Polizei stellt jugendliche Straftäter auf frischer Tat - Ratingen - 2008159

Polizei Mettmann

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizeibeamte am Mittwochabend (26. August 2020) zwei polizeibekannte Jugendliche auf frischer Tat nach einem Fahrraddiebstahl vorläufig festnehmen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen auch für einen Diebstahl aus einem Bürogebäude verantwortlich sind, bei dem sie unter anderem mehrere Smartphones entwendet hatten.

Das war passiert:

Gegen 18:50 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner der Friedhofstraße in Ratingen der Polizei über die 110 zwei verdächtige Personen, die augenscheinlich die umliegenden Wohnhäuser "ausgekundschaftet" hatten. An der Einsatzörtlichkeit trafen die schnell vor Ort eingetroffenen Beamten auf zwei polizeibekannte Jugendliche, zwei 16 und 17 Jahre alte Ratinger, die Fahrräder mit sich führten.

Im Rahmen einer Kontrolle konnten in den mitgeführten Taschen diverses Aufbruchswerkzeug sowie eine nicht geringe Menge Amphetamin und vermeintliches Diebesgut festgestellt werden. So führten die Jugendlichen insgesamt drei Smartphones, diverse Kosmetik- und Bekleidungsartikel sowie eine Speicherkarte mit sich. Die von den Jugendlichen mitgeführten Fahrräder, ein Mountainbike der Marke Cube sowie ein Pedelec der Marke Telefunken, wurden wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt. Das Pedelec konnte noch im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme seinem ursprünglichen Besitzer zugeordnet werden, nachdem dieser nahezu zeitgleich auf der Polizeiwache eine Strafanzeige wegen Diebstahl erstattet hatte.

Die Beamten nahmen das Duo vorläufig fest und brachten das sichergestellte Diebesgut zur Polizeiwache Ratingen. Auf der Wache griff der 16-jährige Intensivtäter einen 26-jährigen Polizeibeamten mit einer in der Hose versteckten Sicherheitsnadel an. Gezielt versuchte er, den Beamten mit der Nadelspitze zu verletzten, was jedoch glücklicherweise misslang.

Im Rahmen weitergehender Ermittlungen konnten zwei der bei den Tatverdächtigen sichergestellten Smartphones einem am Mittwochmorgen (26. August 2020) begangenen Diebstahl aus einem Bürogebäude an der Straße "Stadionring" in Ratingen zugeordnet werden. Ob das Duo auch für einen versuchten Diebstahl aus einer Arztpraxis am Mittwochnachmittag an der Düsseldorfer Straße verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Sowohl der 16-jährige polizeibekannte Ratinger als auch der 17-jährige Intensivtäter wurden nach dem Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen das Duo wurden umfassende Strafanzeigen eingeleitet. Sie werden sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Diebstahl und, im Fall des 16-jährigen Intensivtäters, auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

