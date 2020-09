Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: LKW schiebt zwei Autos an roter Ampel aufeinander - zwei Verletzte

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 12:50 Uhr fuhr ein 42-jähriger LKW-Fahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße auf ein an einer roten Ampel wartenden Fiat auf. Durch den Aufprall wurde der Fiat auf ein weiteres Auto geschoben. Beide Autofahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fiat und der LKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 14.000 EUR.

