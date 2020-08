Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Sinzig (ots)

Sinzig. Am Montag den, 10.08.2020 wurde die Polizei Remagen gegen 22 Uhr über den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Spee-Straße in Sinzig informiert. In dem Mehrfamilienhaus kam es zum Brand einer einzelnen Wohnung innerhalb des Objekts. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren Sinzig und Bad Bodendorf unter Zuhilfenahme der Drehleiter der Feuerwehr Remagen zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich noch Personen im Objekt die durch Beamte der Polizei Remagen in Sicherheit gebracht werden konnten. Keine der Personen wurde durch den Brand verletzt. Das Gebäude musste evakuiert werden und ist, zumindest kurzfristig, nicht betretbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

