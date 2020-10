Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Diebstahl aus KFZ

Ladbergen (ots)

Zwischen Donnerstag (22.10.), 23.00 Uhr und Freitag (23.10.), 06.00 Uhr haben Unbekannte an einem weißen VW Caddy die Heckscheibe eingeschlagen. Der Firmenwagen war auf der Lengericher Straße, Höhe Hausnummer 3, auf einem Parkplatz abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter mehrere Werkzeugmaschinen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

