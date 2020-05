Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Polizei sucht Eigentümer eines Damenrads

Freren (ots)

Am 24.April wurde in Freren in der Straße Am Markt eine Frau mit einem silberfarbenen Damenfahrrad der Marke Burgers angetroffen. Es besteht der Verdacht, dass dieses Fahrrad zuvor entwendet wurde. Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise zu diesem Fahrrad geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Freren unter der Rufnummer (05902)93 13-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell