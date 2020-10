Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, E-Bikes gestohlen

Mettingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag (25.10.2020), 20.00 Uhr, und Montag (26.10.2020), 07.30 Uhr, zwei schwarze E-Bikes aus einer Garage an der Schwarzen Straße gestohlen. Beide Fahrräder waren nach Aussage der Geschädigten mit einem Schloss gesichert. Es handelt sich bei der Tatörtlichkeit um eine Doppelgarage aus Blech. Sie gehört zu einem Wohnhaus an der Verbindungsstraße zwischen der Schwarzen Straße und dem Lager Weg. Die Täter drangen auf bisher unbekannte Weise in die Garagen ein. Die Polizei konnte am Rahmen Kratzspuren feststellen, die auf eine gewaltsame Öffnung der Tore hinweisen. Der Wert der gestohlenen E-Bikes wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt. Ob die Diebe weitere Beute mitgehen ließen, ist nicht bekannt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei Ibbenbüren bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

