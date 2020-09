Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hund überfahren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 02.09.2020 gegen 16:30 Uhr wurde in der Schwanthalerallee ein Hund überfahren. Der Hund verstarb in der Tierklinik. Der Verursacher ist derzeit nicht bekannt. Den Unfall soll eine unbekannte Zeugin beobachtet haben. Diese und auch andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell