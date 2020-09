Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr wurde in einem Discounter in der Ludwigstraße ein Geldbeutel entwendet. Bislang unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit, als eine Kundin ihren Geldbeutel kurzzeitig in einem Regal ablegte und stahlen diesen.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Diebstahl zu schützen: -Lassen Sie Wertsachen niemals unbeaufsichtigt! -Verstauen Sie Wertsachen am besten in einer verschlossenen Innentasche der Kleidung! -Tragen Sie Taschen am besten vor dem Körper oder klemmen Sie diese unter den Arm! -Hängen Sie Taschen nie an den Einkaufswagen oder eine Stuhllehne!

