Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lkw-Unfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10:45 Uhr kam es an der Einmündung von der L524 auf die Autobahn BAB 650 zu einem Unfall zwischen zwei Lkw. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer soll die rot zeigende Ampel und den von links kommenden bevorrechtigten Lkw übersehen haben. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des bevorrechtigten Lkw leicht verletzt. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von ca. 1100,- Euro.

