POL-PPRP: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Minfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter konnten sich am Dienstagabend zwischen 21:30 - 22:00 Uhr über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Hauptstraße in Minfeld verschaffen. Dort wurden ein Handy und ein Autoschlüssel entwendet. Das zu dem Schlüssel gehörenden Auto wurde im Anschluss ebenfalls durch den oder die Täter entwendet. Es handelt sich um einen weißen VW Beetle mit GER-Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Wer hat am Dienstagabend in der Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-3506 oder die PI Wörth unter der Telefonnummer 07271/9221-0 entgegen.

