Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leichtverletzt: 66-Jährige angefahren

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag gegen 4.30 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Bielefelder Straße in Elspe eine 66-Jährige leicht verletzt worden. Zunächst setzte eine 52-Jährige mit ihrem Pkw zurück. Dabei übersah sie die 66-jährige Fußgängerin und fuhr sie an. Diese stürzte durch die Kollision und stieß mit dem Kopf gegen eine Metalltür. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell