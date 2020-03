Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kirchhundem (ots)

Bei einem Zusammenstoß auf der L 711 in Rahrbach am Sonntag haben sich zwei Leichtkraftrad-Fahrer leicht verletzt. Zunächst befuhr ein 17-Jähriger die Straße in Richtung Kruberg. Ein 16-jähriger Kradfahrer folgte ihm. Als der 17-Jährige auf ein Grundstück abbiegen wollte fuhr der 16-Jährige auf. Beide Unfallbeteiligten stürzten und rutschten über die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus, der 17-Jährige suchte dieses in Begleitung der Eltern selbstständig auf. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

