POL-OE: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Samstagabend ereignete sich gegen 22 Uhr auf der Westfalenstraße in Finnentrop-Lenhausen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 48 -Jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Finnentrop und geriet in einer langgezogenen Rechtskurve aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Pkw einer 65-Jährigen, die in die entgegen gesetzte Richtung fuhr. Die beteiligten Personen blieben unverletzt. Die beteiligten Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 35000 Euro. Die Westfalenstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für insgesamt eine Stunde gesperrt. Eingesetzt waren neben der Polizei, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr.

