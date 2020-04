Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ordnungswidrigkeit nach Infektionsschutzgesetz

Rinteln (ots)

(swe). Am Mittwoch gegen 21.15 Uhr kontrollieren die Rintelner Beamten ein Fahrzeug auf dem Parkplatz am Weseranger, in dem sich 5 Personen befinden. Dadurch ist der vorgeschriebene Mindestabstand zwischen ihnen nicht gewährleistet. Die 17- und 18-jährigen Personen reagieren mit Unverständnis auf die Ansprache der Beamten. Gegen sie wurde je eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

