Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Hotel

Nienburg (ots)

STEIMBKE (jah) - Zwischen Ostermontag, 17 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr, hat sich an der Rodewalder Straße ein Einbruch in ein Hotel ereignet. Aufgrund der aktullen Corona-Pandemie war das Hotel für Gäste geschlossen. Der Betreiber des Hotels musste am gestrigen frühen Abend feststellen, dass ein unbekannter Täter sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Hotel verschafft hatte. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Elektronikgeräte sowie diverse Spirituosen entwendet. Die genaue Schadenssumme steht bislang nicht fest, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

