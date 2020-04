Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Fahrräder aus Holzschuppen entwendet

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Zwischen dem 14.04.2020 18 Uhr und dem 15.4.2020 17:30 Uhr ereignete sich in der Wilhelmstraße in Nienburg ein Einbruch in einen Holzschuppen. Die Eigentümerin bemerkte am gestrigen späten Nachmittag, dass ein unbekannter Täter ihre beiden Fahrräder aus dem auf dem Grundstück befindlichen Holzschuppen entwendet hatte. Der Täter hatte sich unter Zuhilfenahme von Hebelwerkzeug Zutritt um Schuppen verschafft und die dortigen - ebenfalls gesicherten - Fahrräder entwendet. Die beiden mattschwarzen Trekkingräder der Marke Rabeneick haben einen Gesamtwert von ca. 1000 EUR. Wer Hinweise zum Verbleib der Fahrräder oder zu Täter bzw. Tatverlauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. 05021/97780.

