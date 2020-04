Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter und vollendeter Wohnungseinbruch

Bad Nenndorf (ots)

(He.)Am letzten Samstag, um 13:45 Uhr konnte ein Wohnungseinbruch in Bad Nenndorf, in der Wiesenstraße, durch einen Zeugen verhindert werden. Der Täter wurde durch den Zeugen angesprochen, jedoch konnte der Zeuge nur noch sehen, dass der Täter mit einer Jeans und einem dunklen Kapuzenpullover geflüchtet ist. An der Eingangstür der Wohnung entstand Sachschaden, da der Täter schon angefangen hatte die Tür aufzuhebeln. Am Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00Uhr kam es dagegen zu einem vollendeten Wohnungseinbruch in der Bornstraße, in Bad Nenndorf. Hierbei wurde in ein Mehrparteienhaus eingebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um telefonische Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 05723/94610

