Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brennender Papiermüll

Exten (ots)

(swe). Am Mittwoch wird gegen 03.55 Uhr ein brennender Haufen Papiermüll in Exten auf dem Gelände einer ehemaligen Grußkartenfabrik festgestellt. Nach bisherigen Ermittlungen können dafür drei bislang unbekannte Personen in Frage kommen, die durch den Brandentdecker und Mitteiler festgestellt wurden und die sich dann in Richtung "Auf der Landmark" entfernten. Bereits um 03.15 Uhr kam es in der Rintelner Nordstadt ebenfalls zu einem Brand eines Haufen Altpapier. Ein Schaden ist durch die beiden Brände nicht entstanden. Zeugen melden sich bitte beider Polizei.

