POL-PDLD: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Landau (ots)

Am 18.07.2020, zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr, hatte ein Landauer seinen Pkw in der Hartmannstraße in Landau zum Parken abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Zeugen wurde beobachtet, wie ein zweiter Pkw an dem geparkten Pkw einen Schaden verursachte und anschließend die Unfallstelle verließ, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der aufmerksame Zeuge hinterließ an dem geschädigten Pkw einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursachers. Seine Personalien hinterließ der Zeuge nicht.

Zur Klärung des genaueren Unfallhergangs wäre der Zeugen, der die Tat beobachtet hatte und Hinweise zum Fahrer geben könnte erforderlich und wird gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

