Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Elektro Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Landau (ots)

Am 18.07.2020, gg. 08:37 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Electro Scooter in der Waffenstraße in Landau auf, da an diesem kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

