Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebe dringen in Autos ein

RheineRheine (ots)

Im Stadtteil Dorenkamp hat es zwischen Montag (26.10.2020) und Dienstag (27.10.2020) zwei Diebstähle aus Autos gegeben. An der Breiten Straße haben Unbekannte zwischen 17.00 Uhr am Montag und 17.00 Uhr am Dienstag das Handschuhfach eines roten VW-Caddys durchwühlt. Der Geschädigte bemerkte am Nachmittag eine offene Schiebetür am Wagen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist nicht bekannt. Es konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. An der Tichelkampstraße öffneten Diebe auf unbekannte Weise einen weißen Ford-Focus, der abgeschlossen war. Sie entwendeten eine Sonnenbrille samt Etui. Die Tat ereignete sich zwischen 15.00 Uhr am Montagnachmittag und 07.00 Uhr am Dienstagmorgen. In beiden Fällen gibt es bisher keine Hinweise auf Tatverdächtige. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

