Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei einer Verkehrskontrolle gehen den Beamten zwei Räuber ins Netz

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A44 - Beamte der Autobahnpolizei Bielefeld kontrollierten am Donnerstag, den 30.04.2020, die Insassen eines Audi A3 und stellten fest, dass es sich bei den beiden 19- und 20-jährigen Männern um zwei gesuchte Täter handelte.

Die Polizisten fuhren am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr auf der A44 und bemerkten einen Audi A3 im Bereich Büren. Sie gaben dem Fahrer das Signal, ihnen zu folgen - was er zunächst auch tat. Während der Einfahrt auf einen Parkplatz steuerte der Audifahrer zurück auf die Autobahn und setzte seine Fahrt fort, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dort beobachtete ein Zeuge, dass eine Tüte aus dem fahrenden Pkw geworfen wurde. Hinter dem Parkplatz gelang es den Polizisten, den Pkw auf dem Seitenstreifen anzuhalten.

Bei der Überprüfung des Audis und dessen zwei männlichen Insassen stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen bereits vor einer Woche in Dortmund entwendet worden waren. Bei den Insassen handelte es sich um zwei 19- und 20-jährige Georgier.

Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und wurde bereits von einer Norddeutschen Staatsanwaltschaft zur Feststellung seines Aufenthaltsortes gesucht. Im Pkw fanden die Beamten eine größere Anzahl an Zigarettenstangen. Ebenso befanden sich in der zuvor weggeworfenen Tüte original verpackte Zigarettenstangen. Den Pkw und die Zigaretten stellten die Polizisten sicher.

Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es am gleichen Morgen in einem Discounter in Bad Iburg, im Landkreis Osnabrück, zu einem versuchten räuberischen Diebstahl gekommen war. Bei dem Fahrzeug, mit dem die Täter geflüchtet waren, handelte es sich um den nun sichergestellten Audi A3. Die Personenbeschreibungen stimmten mit den beiden Männern überein.

Die Polizisten nahmen beide jungen Männer vorläufig fest und übergaben sie Kriminalbeamten der Polizei Paderborn.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell