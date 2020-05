Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugenhinweis sorgt für die Festnahme zweier Diebe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntag, 03.05.2020, der Polizei zwei Diebe, die im Bereich der Eckendorfer Straße Diebesgut in ein Auto luden. Polizisten stoppten die Täter mit ihrer Beute auf der Abfahrt und nahmen sie vorläufig fest.

Einem 58-jährigen Bielefelder fielen gegen 19:00 Uhr zwei verdächtige Männer auf einem Parkplatz zwischen der Eckendorfer Straße und Borsig Straße auf. Er beobachtete, wie das Duo gemeinsam Fahrzeugteile von dem Platz zu einem VW Bulli trugen. Der Beobachter vermutete Täter am Werk und informierte die Polizei. Er beschrieb den Beamten am Telefon seine Beobachtungen und gab durch, dass die Täter in den VW sowie einen Smart stiegen und in Richtung Eckendorfer Straße losfuhren.

Die auf der Anfahrt befindlichen Streifenpolizisten trafen auf den Smart, als dieser auf die Eckendorfer Straße einbog und hielten ihn an. Der 49-jährige Smart-Fahrer stritt ab, Gegenstände zusammen mit dem VW-Fahrer verladen zu haben.

Der hinter dem Smart fahrende Bulli drehte bei Erkennen der Polizei um, hielt auf dem Parkplatz an und wartete. Als Polizisten eines zweiten Streifenwagens an den Wagen herantraten, saß der 42-jährige Fahrer auf dem Beifahrersitz. Im hinteren Bereich des Bullis befanden sich alte ausgebaute Fahrzeugteile, die zum Teil nassgeregnet waren. Sie gehörten zu einem VW Golf, der wenige Meter entfernt von dem Bulli stand. Der 42-Jährige behauptete, die Fahrzeugteile seien von seinem alten nicht mehr existierenden Saab. Angeblich sei eine andere Person gefahren, deshalb sitze er auf dem Beifahrersitz. Da die Polizisten ihm nicht glaubten, gab er wenig später zu, gefahren zu sein. Eine Überprüfung ergab, dass er keinen Führerschein besitzt. Zudem gestand er Drogen konsumiert zu haben.

Die Polizisten nahmen die 42- und 49-jährigen Bielefelder vorläufig fest und leiteten Strafverfahren ein. Dem 42-Jährigen entnahm ein Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

