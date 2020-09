BPOLI MD: Diebstahl von einer Palette Bier misslingt - Bundespolizei stellt Täter

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Ziemlich ausverschämt ging ein 53-Jähriger am 19. September 2020, gegen 14:15 Uhr in einem Geschäft am Hauptbahnhof Magdeburg vor. Er nahm sich in dem Geschäft eine Palette Bier zur Seite und begann damit, diese in seinen Rucksack zu verstauen. Allerdings wurde der Deutsche dabei nach kurzer Zeit von einer Angestellten des Ladens bemerkt, die ihn zur Rede stellte. Daraufhin verließ der 53-Jährige fluchtartig die Geschäftsfiliale, konnte jedoch kurze Zeit später von einer Streife der Bundespolizei auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes gestellt werden. Der bereits mehrmals strafrechtlich in Erscheinung getretene Mann wird sich nun erneut wegen Diebstahls verantworten müssen.

