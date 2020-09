Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Teile mehrerer PKW ausgebaut und entwendet - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

04. September 2020 - Kreis Stormarn - 03.09.2020 - Stapelfeld

Zwischen dem 02. September 2020 um 20:00 Uhr und dem 03. September 2020 um 08:00 Uhr, kam es in Stapelfeld zu mehreren Diebstählen von Fahrzeugteilen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden fünf PKW der Marken Mercedes, BMW, und Skoda in den Straßen "Am Windhop" und "Wiesengrund" angegangen. Unbekannte Täter entwendeten die Außenspiegelgläser vierer Fahrzeuge. In einem Fall wurde das Fahrzeug gewaltsam aufgebrochen und der Fahrerairbag entwendet. Die Täter gingen professionell vor und bauten die Teile fachmännisch aus.

Die Überwachungskamera einer Geschädigten zeichnete eine der Taten auf. Darauf ist ein Mann zu erkennen, der gegen 02:50 Uhr die Außenspiegel ihres PKW ausbaut. Der Mann trug einen grauen Pullover. Eine genauere Beschreibung war nicht möglich.

Zum Wert des erlangten Stehlgutes sowie zur die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen und Diebstählen machen? Wer hat im Tatzeitraum, in den betreffenden Straßen in Stapelfeld oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 8090.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jan Wittkowski

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell