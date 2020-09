Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dreiste Diebe bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

03. September 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.09.2020 - Wentorf (HH)

Am 02.09.2020 gegen 15:00 Uhr parkte eine 89-jährige Frau aus Wentorf ihren roten Honda auf einem Parkstreifen in Höhe der Hauptstraße 3 in Wentorf bei Hamburg. Da sie eine Gehhilfe benötigt, brauchte sie etwas länger zum Aussteigen aus ihrem Auto.

Ein unbekannter Mann kam zu ihr und half ihr dabei. Als sie aus ihrem PKW heraus war, hielt der Mann plötzlich die Geldbörse der Frau in der Hand und gab sie ihr. Die Seniorin stellte sofort das Fehlen von Bargeld fest und forderte es zurück. Der Mann reagierte darauf jedoch nicht und ging zu einem, neben dem Honda stehenden, weißen PKW. Dort stiegen er und ein weiterer Mann, dessen Tatbeteiligung unklar ist, ein und fuhren davon. Details zum Fahrzeug sind nicht bekannt.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben:

1. Person:

- sportliche Statur

- Uniform (ähnlich Ordnungsamt)

- hellblaues Hemd

- Mütze

- Mundschutz

2. Person:

- sportliche Statur

- Uniform (ähnlich Ordnungsamt)

- hellblaues Hemd

Die Polizei Wentorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem genutzten Fahrzeug geben?

Hinweise bitte an: Polizeistation Wentorf Telefon: 040/55820195-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jan Wittkowski

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell