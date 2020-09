POL-RZ: Unklarer Unfallverlauf - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

02. September 2020 - Kreis Stormarn - 02.09.2020 - Glinde

Am 02.09.2020 kam es in Glinde zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der genaue Unfallverlauf konnte bisher nicht rekonstruiert werden, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht.

Am heutigen Morgen, gegen 08:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Möllner Landstraße/Sönke-Nissen-Allee/Oher Weg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 50-jähriger Mann aus dem Bargteheide Umland fuhr mit seinem VW Polo auf der Möllner Landstraße aus Richtung Witzhave kommend in Richtung der benannten Kreuzung. Vermutlich näherte er sich der Kreuzung auf der Rechtsabbieger-Spur. Gleichzeitig fuhr ein 23-jähriger Hamburger mit einem SUV von Mercedes AMG in dieselbe Richtung an die Kreuzung heran und nutzte dabei mutmaßlich die linke Spur, die für Geradeausfahrer zu nutzen ist.

Beide Fahrzeuge fuhren anschließend offenbar zeitgleich geradeaus in Richtung Sönke-Nissen-Allee auf die Kreuzung und stießen dort seitlich zusammen.

Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum genauen Unfallhergang geben?

Hinweise bitte an: Polizeistation Glinde

Telefon: 040/710903-0

