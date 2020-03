Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Porsche mutwillig beschädigt

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es in der Pfalzgrafenstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter haben einen dort abgestellten weißen Porsche Cayenne S mit einem spitzen Gegenstandes im Bereich der Fahrzeugfront zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

