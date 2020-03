Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Wurden Gegenstände auf die Autobahn geworfen?

Wietmarschen-Lohne (ots)

In der Nacht zum Dienstag beobachteten Verkehrsteilnehmer auf der A31 in Höhe Wietmarschen-Lohne zwei Jugendliche. Sie hatten offensichtlich Gegenstände von einer Brücke auf die Fahrbahn geworfen. Durch eine Streife der Autobahnpolizei konnten unmittelbar am Tatort zwei Jugendliche angetroffen werden. Nach den derzeitigen Ermittlungen wurde bislang kein Verkehrsteilnehmer geschädigt. Die Autobahnpolizei Lingen bittet mögliche Geschädigte oder weitere Zeugen und Hinweisgeber der Tat, sich unter der Telefonnummer (0591)87715 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell