Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Täter bei Einbruch gestellt

Aschendorf (ots)

Am späten Samstagabend konnten Anwohner einen Einbrecher festnehmen. Der 27-jährige Mann war zuvor in ein Wohnhaus an der Waldseestraße eingedrungen. Über ein Flachdach verschaffte er sich gewaltsam Zugang zum Obergeschoss des Hauses und durchsuchte die oberen Räumlichkeiten. Als der Hund der Anwohnerin anschlug und diese Anzeichen eines möglichen Einbruchs entdeckte, verständigte sie ein Familienmitglied. Der Täter konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der alkoholisierte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde anschließend für weitere Maßnahmen auf die Polizeidienststelle nach Papenburg gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell