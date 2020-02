Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch- Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Dienstag, 18. Februar, 20 Uhr und Mittwoch, 19. Februar 2020, 9.30 Uhr, in eine Diskothek an der Südstraße einzubrechen. Den Tatverdächtigen gelang es jedoch nicht, eine Metalltür, die sich auf der Gebäuderückseite befindet aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

